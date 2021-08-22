Завтра в Києві відновить роботу фунікулер

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.

Фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.

Фунікулер відновить роботу 23 серпня о 12:00.

У КМДА повідомили, що в липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Як повідомлялося, від 12 липня київський фунікулер закривався на плановий щорічний ремонт.