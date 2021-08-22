Завтра в Києві відновить роботу фунікулер
У Києві відновлює роботу фунікулер, він запрацює 23 серпня о 12:00
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.
Фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.
Фунікулер відновить роботу 23 серпня о 12:00.
У КМДА повідомили, що в липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.
Як повідомлялося, від 12 липня київський фунікулер закривався на плановий щорічний ремонт.
Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми на ремонтВсі новини »
22 серпня 2021, 12:45У Києві перекриють рух транспорту: фінальна репетиція параду до Дня незалежності
22 серпня 2021, 11:05У Києві з 24 серпня обмежать рух Південним мостом
21 серпня 2021, 15:17
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА