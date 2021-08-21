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У столиці на День Незалежності зміниться графік роботи громадського транспорту
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21 серпня 2021, 13:45 90

У столиці на День Незалежності зміниться графік роботи громадського транспорту

21 серпня 2021, 13:45 90
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Фото з відкритих джерел
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У столиці України протягом 23 та 24 серпня внесуть зміни в роботу маршрутів громадського транспорту

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Київпастранс".

Так, 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху:

  • автобусів маршрутів №№ 24, 62;
  • тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

- автобус № 24 на ділянках:

  • від Національного музею історії України у II світовій війні до Європейської площі;
  • від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого");

- автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

- автобус № 114 на ділянках:

  • від вул. Милославської до Європейської площі;
  • від залізничного вокзалу"Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого";

- тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

- тролейбуси №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

У вівторок, 24 серпня, з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 12:30) можливе тимчасове призупинення руху:

  • автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;
  • трамваїв маршрутів №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 5 в напрямку руху до залізничного вокзалу "Центральний" від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за діючим маршрутом, далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний";
  • автобус № 20 від житлового масиву Корчувате до станції метро "Либідська";
  • автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";
  • автобус № 62 від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
  • автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
  • автобус № 114 від вул. Милославської до станції метро "Почайна";
  • автобус №115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до станції метро "Либідська";
  • автобус № 118 від станції метро "Чернігівська" до станції метро "Палац спорту";
  • тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
  • тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
  • тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";
  • тролейбус № 12 від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";
  • тролейбус № 14 від Ботанічного саду до станції метро "Палац спорту";
  • тролейбус № 40 від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у святкові дні 23-24 серпня київське метро працюватиме в особливому режимі.

Україна Київ транспорт День незалежності Столиця

 
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