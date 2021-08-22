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22 серпня 2021, 11:05 439

У Києві перекриють рух транспорту: фінальна репетиція параду до Дня незалежності

22 серпня 2021, 11:05 439
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні відбудеться фінальна репетиція військового параду до Дня незалежності. В Києві перекриють рух транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

вул. Академіка Туполєва,

просп. Перемоги,

Маршала Рибалка,

вул. В’ячеслава Чорновола,

вул. Старовокзальній,

вул. Жилянській,

вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),

вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),

Петрівській Алеї,

Парковій дорозі,

Володимирському узвозі,

Боричевому узвозі,

вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

вул. Нижній Вал,

вул. Глибочицькій,

Глибочицькому проїзді,

вул. В’ячеслава Чорновола,

просп. Перемоги,

вул. Старовокзальній,

вул. Жилянській,

вул. Антоновича.

Як повідомлялося, в УДО попередили про заборону використання квадрокоптерів під час святкування Дня Незалежності.

Раніше, 18 серпня репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту.

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