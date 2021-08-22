Завтра в Киеве ограничат движение транспорта из-за празднования Дня флага

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В столице в понедельник, 23 августа, с 16:00 до 18:00 ограничат движение транспортных средств на улице Лаврской

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1768 "Об организационных мероприятиях, связанных с празднованием в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины", передает RegioNews.

В частности сообщается, что 23 августа с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также с 06:00 23 августа до окончания мероприятия перекроют движение на вул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), Рыльском пров. (от перекрестка ул. Стрелкового до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского пров. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницького до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича), - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что с 06:00 23 августа до окончания мероприятия ограничат движение от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пров.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостной пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пров. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской площади, ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Хрещатик), Майдан Независимости (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайлвская, ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота”, который расположен на ул. Владимирской.

В КГГА информируют, что в связи с временным запретом транспортного движения на улицах М. Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Как сообщалось, в столице на День Независимости изменится график работы общественного транспорта.

Также завтра в Киеве возобновит работу фуникулер.