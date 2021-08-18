Репетиція параду у Києві паралізувала рух транспорту

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У центрі Києва, де сьогодні проходить перша репетиція військового параду до Дня Незалежності, через перекриті вулиці виникли затори на дорогах

Як пише RegioNews, про складну ситуацію з пересуванням автотранспорту свідчать дані сервісу Google Maps.

Військова техніка рухається в бік Майдану кількома колонами, через що перекриті ряд вулиць, що ведуть в центр столиці.

Затори утворилися на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (він частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті та багатьох інших.

На Лівому березі значних проблем з пересуванням немає - там дороги через репетицію параду не перекривали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 18 серпня, в Києві пройдуть масштабні репетиції параду військ до Дня Незалежності - у зв'язку з цим, починаючи з 15:30, буде частково обмежено рух транспортних засобів у центрі столиці.