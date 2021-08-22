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На Луганщині збудували радіотелевізійну станцію, яка мовитиме на тимчасово окуповані території
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22 серпня 2021, 14:16 525

На Луганщині збудували радіотелевізійну станцію, яка мовитиме на тимчасово окуповані території

22 серпня 2021, 14:16 525
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Фото Мінрозвитку громад та територій
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На території Попаснянської територіальної громади (Луганська обл.) завершено будівництво радіотелевізійної станції, яка зробить доступним український контент для жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає RegioNews.

У Міністерстві зазначають, що завдяки будівництву станції майже 200 тис. осіб з обох боків лінії розмежування на Донбасі отримають доступ до 30 українських телеканалів цифрового телебачення і восьми радіоканалів.

Також повідомляється, що конструкція вежі станції є унікальною інженерною розробкою заввишки 150 метрів і вагою майже 100 тонн.

Як повідомлялося, у травні в Мінцифри обіцяють зробити українське цифрове телебачення доступним для прикордонних з Росією регіонів.

Тоді ж у Кабміні розповіли про можливе блокування телесигналів з окупованих територій та Росії. Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету.

строительство телебачення окупація мовлення Луганська область

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