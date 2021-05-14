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14 травня 2021, 18:50 8

В Мінцифри обіцяють зробити українське цифрове телебачення доступним для прикордонних з Росією регіонів

14 травня 2021, 18:50 8
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Будуть виділені кошти на створення загальнонаціональної цифрової мережі
Будуть виділені кошти на створення загальнонаціональної цифрової мережі
Фото з відкритих джерел
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На засіданні РНБО прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій країні.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

За його словами, телебачення в Україні все ще залишається основним каналом отримання інформації.

Сьогодні частина українців на прикордонних територіях не мають можливість безкоштовно дивитися телеканали. Минулого року відбулося кодування супутникового ТБ, а єдиний національний оператор покриває не всю країну. Щоб продовжити дивитися українські канали, потрібно було купити новий тюнер і оформити підписку, - заявив Федоров.

У той же час він зазначив, що жителі прикордонних з Росією територій особливо страждають від пропаганди.

Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій.

Ці проблеми вирішує створення загальнонаціональної цифрової мережі мультиплекс МХ-7. Сьогодні було прийнято рішення створити такий мультплекс і виділити на нього кошти. Він надасть доступ до мінімум 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни, - додав Федоров.

Як повідомлялося, 10 травня у Кабміні розповіли про можливе блокування телесигналів з окупованих територій та Росії. Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету.

Також відомо, що на півдні Херсонської області в 8 населених пунктах мовить лише російське ТБ. Телебачення сканували за всіма напрямами антени.

телебачення РНБО Мінцифри Михайло Федоров кордон

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