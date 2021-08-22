На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории

Фото Минразвития общин и территорий

На территории Попаснянской территориальной общины (Луганская обл.) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.

В министерстве отмечают, что благодаря строительству станции почти 200 тыс. человек с обеих сторон линии разграничения на Донбассе получат доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и восьми радиоканалам.

Также сообщается, что конструкция башни станции является уникальной инженерной разработкой высотой 150 метров и весом почти 100 тонн.

Как сообщалось, в мае в Минцифры обещают сделать украинское цифровое телевидение доступным для приграничных с Россией регионов.

Тогда же в Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России. Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета.