На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории
На территории Попаснянской территориальной общины (Луганская обл.) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.
В министерстве отмечают, что благодаря строительству станции почти 200 тыс. человек с обеих сторон линии разграничения на Донбассе получат доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и восьми радиоканалам.
Также сообщается, что конструкция башни станции является уникальной инженерной разработкой высотой 150 метров и весом почти 100 тонн.
Как сообщалось, в мае в Минцифры обещают сделать украинское цифровое телевидение доступным для приграничных с Россией регионов.
Тогда же в Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России. Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета.