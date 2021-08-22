10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
13:46  22 августа
Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна - главнокомандующий ВСУ
10:08  22 августа
В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 14:16 300

На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории

22 августа 2021, 14:16 300
Читайте також українською мовою
Фото Минразвития общин и территорий
Читайте також
українською мовою

На территории Попаснянской территориальной общины (Луганская обл.) завершено строительство радиотелевизионной станции, которая сделает доступным украинский контент для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.

В министерстве отмечают, что благодаря строительству станции почти 200 тыс. человек с обеих сторон линии разграничения на Донбассе получат доступ к 30 украинским телеканалам цифрового телевидения и восьми радиоканалам.

Также сообщается, что конструкция башни станции является уникальной инженерной разработкой высотой 150 метров и весом почти 100 тонн.

Как сообщалось, в мае в Минцифры обещают сделать украинское цифровое телевидение доступным для приграничных с Россией регионов.

Тогда же в Кабмине рассказали о возможной блокировке телесигналов с оккупированных территорий и России. Аналогично будут работать с провайдерами кабельного телевидения и интернета.

строительство телевидение оккупация вещание Луганская область

Кабмин предлагает Раде запретить символику " ДНР "и"ЛНР"
17 августа 2021, 12:54
Зеленский считает, что жители оккупированного Донбасса, которые считают его российским, должны ехать в Россию
05 августа 2021, 13:58
Нацсовет объявил предупреждение трем телеканалам
29 июля 2021, 17:18
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua