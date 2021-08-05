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05 серпня 2021, 13:58 4

Зеленський вважає, що жителі окупованого Донбасу які вважають його російським мають їхати в Росію

05 серпня 2021, 13:58 4
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Президент України Володимир Зеленський закликає мешканців окупованої частини Донбасу, які вважають себе росіянами їхати до Росії

Про це пише RegioNews з посиланням на Дом

"Ще раз: батьківщина або гість. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу і, якщо ти вважаєш, що "наше діло праве - нам в Росію, ми - росіяни", велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Не важливо, скільки вона окупована", - заявив він.

При цьому Глава держави підкреслив, що "ніхто нікого виганяти не буде", це повинно бути самостійне рішення людини.

"Тому, я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків — якщо ти любиш Росію й усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім'я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно", — сказав Зеленський.

Він додав, якщо людина в окупованій частині Донбасу відчуває себе українцем, то варто залишитися там, бо Донбас буде деокуповано.

Нагадаємо, що 24 червня Зеленський заявив, що має намір винести на референдум питання про відділення непідконтрольного українській владі Донбасу від України у разі відсутності прогресу у врегулюванні ситуації в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), а також переговорів з США, Росією і в інших альтернативних форматах.

Донбас Росія Офіс президента окупація президент

 
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