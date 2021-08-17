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17 серпня 2021, 12:54 414

Кабмін пропонує Раді заборонити символіку "ДНР" та "ЛНР"

17 серпня 2021, 12:54 414
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити символіку самопроголошених ЛНР та ДНР та окупаційних адміністрацій Росії

Про це пише RegioNews з посиланням на урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", який оприлюднено на сайті парламенту

Згідно до законопроєкту, забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки і нагород окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, підрозділів правоохоронних органів України, які сприяли тимчасовій окупації, а також державних нагород, відомчих та інших відзнак держави-агресора, які пов’язані з тимчасовою окупацією.

При цьому заборона не поширюється на випадки використання символіки, пов’язаної з тимчасовою окупацією (за умови, що це не призводить до пропаганди діяльності держави-агресора, окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації):

1) на документах, виданих на тимчасово окупованих територіях, та які можуть використовуватися для забезпечення прав людини і громадянина у випадках, визначених цим законом;

2) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;

3) у творах мистецтва;

4) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їхніх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

5) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються в освітньому процесі;

6) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;

7) у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях;

8) як об’єктів антикварної торгівлі.

окупанти окупація ДНР ЛНР РФ

 
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