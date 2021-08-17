Кабмін пропонує Раді заборонити символіку "ДНР" та "ЛНР"
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити символіку самопроголошених ЛНР та ДНР та окупаційних адміністрацій Росії
Про це пише RegioNews з посиланням на урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", який оприлюднено на сайті парламенту
Згідно до законопроєкту, забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки і нагород окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, підрозділів правоохоронних органів України, які сприяли тимчасовій окупації, а також державних нагород, відомчих та інших відзнак держави-агресора, які пов’язані з тимчасовою окупацією.
При цьому заборона не поширюється на випадки використання символіки, пов’язаної з тимчасовою окупацією (за умови, що це не призводить до пропаганди діяльності держави-агресора, окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації):
1) на документах, виданих на тимчасово окупованих територіях, та які можуть використовуватися для забезпечення прав людини і громадянина у випадках, визначених цим законом;
2) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;
3) у творах мистецтва;
4) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їхніх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;
5) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються в освітньому процесі;
6) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;
7) у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях;
8) як об’єктів антикварної торгівлі.