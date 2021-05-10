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10 травня 2021, 16:39 523

У Кабміні розповіли про можливе блокування телесигналів з окупованих територій та Росії

10 травня 2021, 16:39 523
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Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету
Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету
Фото: radiosvoboda.org
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У Міністерстві культури та інформаційної політики розглядають можливість блокування ефірного сигналу телебачення з ОРДЛО, окупованого Криму та Росії на території України.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, Мінкульт працює не лише над заглушкою ефірного сигналу, а і з провайдерами кабельного телебачення та інтернету, щоб вони не транслювали російську пропаганду.

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, мовлення "Зеонбуду", варіанти, яким чином можна реагувати та протидіяти розповсюдженню сигналу з Криму та окупованої території Донбасу та і самої Росії на українські території", – сказав Ткаченко.

Міністр повідомив, що цей план заходів буде подаватися і в Кабмін, і в РНБО, для того, щоб він "був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід".

Покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих теренах було менше", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації.

ОРДЛО Кабмін телебачення Крим Мінкульт

 
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