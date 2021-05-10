У Кабміні розповіли про можливе блокування телесигналів з окупованих територій та Росії

Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету

Аналогічно працюватимуть з провайдерами кабельного телебачення та інтернету

Фото: radiosvoboda.org

У Міністерстві культури та інформаційної політики розглядають можливість блокування ефірного сигналу телебачення з ОРДЛО, окупованого Криму та Росії на території України.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, Мінкульт працює не лише над заглушкою ефірного сигналу, а і з провайдерами кабельного телебачення та інтернету, щоб вони не транслювали російську пропаганду.

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, мовлення "Зеонбуду", варіанти, яким чином можна реагувати та протидіяти розповсюдженню сигналу з Криму та окупованої території Донбасу та і самої Росії на українські території", – сказав Ткаченко.

Міністр повідомив, що цей план заходів буде подаватися і в Кабмін, і в РНБО, для того, щоб він "був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід".

Покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих теренах було менше", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації.