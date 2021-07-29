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29 липня 2021, 17:18 1257

Нацрада оголосила попередження трьом телеканалам

29 липня 2021, 17:18 1257
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Фото з відкритих джерел
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Підставою для рішення Нацради про попередження трьом телеканалам стали відсутність мовлення та недотримання програмних концепцій мовлення і неналежне інформування про кожну індивідуальну програму чи передачу

Про це повідомляє пресслужба Нацради, передає RegioNews.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення за результатами перевірок кабельного телеканалу "Тясмин" зі Сміли Черкаської області і супутникових телеканалів "ATR T" і "ПРАВДА ТУТ" оголосила їм попередження.

Також на засіданні 29 липня Нацрада призначила позапланові перевірки каналу "Інтер" через фільми з особами, які становлять загрозу нацбезпеці, та каналу "Дом" через показ в етері мапи з "російським" Кримом.

Телеканал "Тясмин" узагалі не мовив.

Під час перевірки було з’ясовано, що ліцензія провайдера програмної послуги, з яким у мовника був договір, завершилася в листопаді 2018 року. А факт того, що телеканал не веде мовлення, його директор пояснила захворюванням працівників підприємства на COVID-19. Вона також повідомила про наміри укласти угоду про співпрацю з іншим провайдером, – повідомляє Нацрада.

Стосовно ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" (супутникове мовлення, логотип "ATR T") м. Київ, - мовник змінив формат мовлення, не дотримується власної програмної концепції мовлення, а також адреса студії не відповідає умовам ліцензії.

Таку саму санкцію на засіданні Національної ради отримало ТОВ "Інформаційне агентство "Правдатут" (супутниковий телеканал "ПРАВДА ТУТ"), м. Вишневе Київської області. Цей телеканал демонстрував не те, що заявляв, та ще й не маючи на це права.

Крім того, у власній програмній концепції було зменшено частку програм власного виробництва майже на 7 годин, мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва) трохи більше як на 7 годин. Водночас на понад 7 годин більше в ефірі було продукції іноземного виробництва. Ліцензіат також виходив в ефір із супутника, який не заявлений у його ліцензії, тобто він самовільно змінив докладні характеристики каналу мовлення, - додали в Нацраді.

Усіх ліцензіатів зобов’язано упродовж місяця унормувати свою діяльність і повернутися до виконання вимог чинного законодавства.

Як повідомлялося, 1 липня Нацрада телерадіомовлення заявляла, що перевірить телеканал "Вінниччина", який ретранслював "Наш".

Раніше, у червні, телеканал "НАШ" оштрафували за поширення російської пропаганди.

Нацрада телебачення порушення мовлення ліцензія

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