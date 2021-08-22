За добу в Україні вакциновано від COVID-19 більше 66 тис. людей

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66 173 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 21 серпня 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Одну дозу отримали 24 348 людей, повністю імунізовані - 41 825 людей.

Протягом доби працювали: - 486 мобільних бригад, - 1 597 пунктів щеплення; - 368 центрів вакцинації, - йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 032 722 людини, з них отримали одну дозу – 5 057 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 108 251 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 165 319 щеплень.

Як повідомлялося, у Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає, що за підробку довідок про щеплення можуть ввести кримінальну відповідальність.