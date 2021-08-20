Спалах COVID-19 у "Молодій гвардії": кількість інфікованих збільшилася

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За минулу добу, 19 серпня, в дитячому центрі «Молода гвардія» виявили ще 11 інфікованих дітей і педагогів-організаторів дружини "Зоряна", інфікованих COVID-19

Про це повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 20 серпня у дитячому центрі "Молода гвардія" зареєстровано 71 випадок інфікувань коронавірусом у таборі "Зоряний", в тому числі 11 педагогів-організаторів", - зазначила речник департаменту ОДА Людмила Мельничук.

За словами директора Державної установи "Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України” Віталія Гончарова, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Нагадаємо, що 16 серпня у таборі було зафіксовано спалах коронавірусу. Хворобу виявили у 42 дітей.

Згодом стало відомо, що через коронавірус у "Молодій гвардії" у трьох дітей діагностували ускладнення.