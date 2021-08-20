17:58  20 серпня
У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
17:19  20 серпня
У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег
08:09  20 серпня
Доба в ООС: зафіксовано дев'ять порушень, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 16:49 85

Спалах COVID-19 у "Молодій гвардії": кількість інфікованих збільшилася

20 серпня 2021, 16:49 85
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу, 19 серпня, в дитячому центрі «Молода гвардія» виявили ще 11 інфікованих дітей і педагогів-організаторів дружини "Зоряна", інфікованих COVID-19

Про це повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 20 серпня у дитячому центрі "Молода гвардія" зареєстровано 71 випадок інфікувань коронавірусом у таборі "Зоряний", в тому числі 11 педагогів-організаторів", - зазначила речник департаменту ОДА Людмила Мельничук.

За словами директора Державної установи "Одеський обласний лабораторний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України” Віталія Гончарова, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Нагадаємо, що 16 серпня у таборі було зафіксовано спалах коронавірусу. Хворобу виявили у 42 дітей.

Згодом стало відомо, що через коронавірус у "Молодій гвардії" у трьох дітей діагностували ускладнення.

Також у дітей з табору "Молода гвардія" підтвердили штам "Дельта".

коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua