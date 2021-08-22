Коронавірус в Україні: понад тисяча нових випадків за добу
За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 45, медпрацівників – 17
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано – 701 особа; летальних випадків – 25; одужало – 236 осіб.
За добу протестовано 15 850 осіб методом ПЛР, 2 233 особи методом ІФА, експрес-тестами – 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 274 561 особа; одужало – 2 200 999 осіб; летальних випадків – 53 457; проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, учора в Україні виявлено понад 1,7 тис. нових COVID-хворих.