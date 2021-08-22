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22 серпня 2021, 10:23 5

Коронавірус в Україні: понад тисяча нових випадків за добу

22 серпня 2021, 10:23 5
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Фото з відкритих джерел
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За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 45, медпрацівників – 17

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано – 701 особа; летальних випадків – 25; одужало – 236 осіб.

За добу протестовано 15 850 осіб методом ПЛР, 2 233 особи методом ІФА, експрес-тестами – 20 019 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 274 561 особа; одужало – 2 200 999 осіб; летальних випадків – 53 457; проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора в Україні виявлено понад 1,7 тис. нових COVID-хворих.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області 20 осіб після святкування весілля потрапили до лікарні з COVID-19.

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