За підробку довідок про щеплення можуть ввести кримінальну відповідальність – законопроєкт

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У Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії” та взаємного визнання з ЄС, передає RegioNews.

Сьогодні завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які підроблені довідки як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію. Водночас не виключається можливість певного людського фактору. Тому, щоб запобігти людському фактору, Міністерством охорони здоров’я підготовлений законопроєкт, який вже пройшов погодження у більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроєкт про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, - сказав Ляшко.

За його словами, найближчим часом законопроєкт презентують на засіданні Кабміну і передадуть до Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці липня на Хмельниччині затримали групу підробників документів, які підробляли від фальшивих ПЛР-тестів - до дипломів вузів.

У березні в Києві викрили продавців фальшивих довідок про негативний тест на COVID-19. Ціна стартувала від 900 грн.