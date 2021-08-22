За сутки в Украине вакцинировано от COVID-19 более 66 тыс. человек

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66 173 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 21 августа 2021 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Одну дозу получили 24 348 человек, полностью иммунизированы - 41 825 человек.

В течение суток работали: - 486 мобильных бригад, - 1 597 пунктов прививки; - 368 центров вакцинации, - говорится в сообщении.

От начала вакцинальной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 057 068 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 108 251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 165 319 прививок.

Как сообщалось, в Киеве начали делать COVID-прививки в специальных передвижных пунктах.

Тем временем в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий, что за подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность.