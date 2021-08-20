В МОЗ розповіли, чи можуть мешканці окупованих територій отримати щеплення

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Українці, які мешкають на тимчасово окупованих територіях можуть отримати COVID-вакцину у будь-якому з пунктів щеплення на підконтрольній уряду України території

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що отримати щеплення можна попередньо записавшись за допомогою чату на сайті МОЗ, або за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19.

Щоб перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованих територій та отримати щеплення від COVID-19 не потрібно проходити самоізоляцію. Для цього варто отримати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Отриманий ідентифікатор потрібно буде надати під час перетину КПВВ.

Нагадаємо, Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта".