У Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах
У столиці України почали робити щеплення проти коронавірусу в спеціальних пересувних пунктах
Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", такі лабораторії з'явилися в різних районах міста. Експеримент почали 19 серпня, і він триватиме до 22-го числа.
Пересувні пункти розташовані в салонах маршруток "Богдан". Всім охочим пропонують на вибір два препарати - CoronoVac або AstraZeneca.
Щоб отримати щеплення, потрібно пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.
Попередній запис на таку вакцинацію не потрібен.
Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID-19 людей у громадському транспорті.
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