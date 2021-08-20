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20 серпня 2021, 15:57 6

У Києві почали робити COVID-щеплення в спеціальних пересувних пунктах

20 серпня 2021, 15:57 6
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Рixabay
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У столиці України почали робити щеплення проти коронавірусу в спеціальних пересувних пунктах

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", такі лабораторії з'явилися в різних районах міста. Експеримент почали 19 серпня, і він триватиме до 22-го числа.

Пересувні пункти розташовані в салонах маршруток "Богдан". Всім охочим пропонують на вибір два препарати - CoronoVac або AstraZeneca.

У Києві почали вакцинувати всіх охочих у маршрутках (фото)

У Києві почали вакцинувати всіх охочих у маршрутках (фото)

Щоб отримати щеплення, потрібно пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

Попередній запис на таку вакцинацію не потрібен.

Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID-19 людей у громадському транспорті.

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