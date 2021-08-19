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19 серпня 2021, 16:21 5

Спалах COVID у "Молодій гвардії": кількість інфікованих сягнула 67

19 серпня 2021, 16:21 5
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Фото з відкритих джерел
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В одеському дитячому таборі "Молода гвардія", де 16 серпня зафіксували спалах COVID-19, продовжує зростати кількість інфікованих. Наразі захворювання підтвердили у 67 людей

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі "Суспільному", передає RegioNews.

За його словами, за останню добу коронавірус виявили ще у 7 людей – шістьох дітей та одного вожатого. Наразі вони перебувають під постійним наглядом лікарів в медично-санітарній частині дитячого табору.

Крім того, 8 дітей госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні №3. Директорка закладу Олена Артьомова відмовилась коментувати їхній стан.

За даними Гончарова, 18 серпня до київської лабораторії відправили аналізи хворих на виявлення штаму "Дельта". Результати будуть відомі через 3-5 днів.

Як повідомлялося, 16 серпня зафіксовано спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі: інфіковані 42 дітей.

Згодом стало відомо, що через коронавірус у "Молодій гвардії" у трьох дітей діагностували ускладнення.

Також у дітей з табору "Молода гвардія" підтвердили штам "Дельта".

COVID-19 коронавірус спалах діти Одеса

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