У дітей з табору "Молода гвардія" підтвердили штам "Дельта"

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У 33 вихованців одеського дитячого оздоровчого табору "Молода гвардія", де був зафіксований спалах коронавірусу, попередньо підтвердили штам "Дельта"

Як передає RegioNews, про це повідомив "Суспільному" головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров.

Гончаров підтвердив, що попередні дослідження виявили "Дельту" у 33 дітей, однак наголосив, що варто дочекатися остаточних досліджень.

Наразі за всіма інфікованими дітьми спостерігають медики.

Водночас відомо, що контактних осіб - понад 500, а загальна кількість дітей у таборі більше тисячі.

Раніше повідомлялось, що у трьох із чотирьох госпіталізованих вихованців одеського дитячого оздоровчого табору "Молода гвардія", де виявили спалах коронавірусу, діагностували ускладнення від хвороби.

Нагадаємо, в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі спалах коронавірусу: інфіковані 42 дітей.