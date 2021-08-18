11:59  18 серпня
Киян щепитимуть від коронавірусу в автобусі
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
08:09  18 серпня
За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 12:19 2222

У дітей з табору "Молода гвардія" підтвердили штам "Дельта"

18 серпня 2021, 12:19 2222
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У 33 вихованців одеського дитячого оздоровчого табору "Молода гвардія", де був зафіксований спалах коронавірусу, попередньо підтвердили штам "Дельта"

Як передає RegioNews, про це повідомив "Суспільному" головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров.

Гончаров підтвердив, що попередні дослідження виявили "Дельту" у 33 дітей, однак наголосив, що варто дочекатися остаточних досліджень.

Наразі за всіма інфікованими дітьми спостерігають медики.

Водночас відомо, що контактних осіб - понад 500, а загальна кількість дітей у таборі більше тисячі.

Раніше повідомлялось, що у трьох із чотирьох госпіталізованих вихованців одеського дитячого оздоровчого табору "Молода гвардія", де виявили спалах коронавірусу, діагностували ускладнення від хвороби.

Нагадаємо, в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі спалах коронавірусу: інфіковані 42 дітей.

коронавірус медики діти штам Дельта

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram