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16 серпня 2021, 20:48 5

Спалах коронавірусу в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі: інфіковані 42 дітей

16 серпня 2021, 20:48 5
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Фото з відкритих джерел
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В Українському дитячому центрі "Молода гвардія", що розташовується в Одесі, стався спалах коронавірусу, симптоми хвороби виявили у 42 дітей і двох вихователів

Про це повідомляє одеське видання "Думская", передає RegioNews.

Наразі заклад закрито на карантин.

Симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в обласному департаменті охорони здоров'я інформацію про спалах коронавірусу в таборі журналістам підтвердили.

Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми очікуємо результатів тестування, - цитує видання пресслужбу департаменту.

Як повідомлялося, Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня.

Також сьогодні на Полтавщині підтвердили 30 випадків COVID-штаму "Дельта".

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