Коронавірус у "Молодій гвардії": у трьох дітей діагностували ускладнення

У трьох із чотирьох госпіталізованих вихованців одеського дитячого оздоровчого табору "Молода гвардія", де виявили спалах коронавірусу, діагностували ускладнення від хвороби

Про це повідомила директорка міської дитячої лікарні №3 Олена Артьомова у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

За її словами, у трьох дітей після госпіталізації виявили бронхіт. Четверта дитина має легший перебіг хвороби.

У дітей була клініко-респіраторна інфекція, підвищення температури, кашель, головний біль, ознаки нездужання. Їх госпіталізували до ковідного відділення, діагноз підтвердили, – зазначила Артьомова.

Заступник директора дитячого центру "Молода гвардія" Василь Бездень повідомив, що за іншими дітьми, у яких експрес-тести підтвердили інфікування коронавірусом, наразі спостерігають медики.

Стан дітей задовільний. усі перебувають у задовільному стані під наглядом наших медичних працівників. Температури немає. На ранок 17 серпня було лише п’ятеро людей з температурою 37,2-37,6, – розповів Бездень.

У свою чергу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров повідомив, що кількість інфікованих дітей зросла до 45. За його словами, наразі в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб планують вибірково перевірити вихованців "Молодої гвардії" на захворювання штамом "Дельта" COVID-19.

Як повідомлялося, в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі спалах коронавірусу: інфіковані 42 дітей.

Також станом на вівторок, 17 серпня, в Україні одна область не відповідає "зеленій" зоні карантину.