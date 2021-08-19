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19 серпня 2021, 16:09 56

Стало відомо, хто увійшов до Одеської облради замість Ройтбурда

19 серпня 2021, 16:09 56
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Фото: Думська
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Борець із Криму та очільник громадської організації "Кримські татари Одещини" Февзі Мамутов став депутатом Одеської обласної ради у складі фракції "Європейська солідарність"

Як пише RegioNews, з посиланням на "Суспільне", він обійняв місце художника Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Мамутов був наступним кандидатом в депутати обласної ради після Ройтбурда на окрузі №8 у Приморському районі Одеси. У список партії "Європейська солідарність" Мамутова включили під №51. Мамутов став першим кримським татарином, якого обрали депутатом Одеської обласної ради.

"Це місце займав геній сучасності. Людина з великої літери. Це крісло належить всім, хто довіряв йому, і кому довіряв Саша. Тому ми працюватимемо на благо України, бо ми всі її любимо. Слава Україні", — сказав Мамутов після складання присяги.

Нагадаємо, що 8 серпня помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов з життя у віці 59 років.

Одеса смерть облрада депутат Одеська область

 
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