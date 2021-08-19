Вспышка COVID в "Молодой гвардии": количество инфицированных достигло 67

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В одесском детском лагере "Молодая гвардия", где 16 августа зафиксировали вспышку COVID-19, продолжает расти число инфицированных. Сейчас заболевание подтвердили у 67 человек

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в комментарии "Суспильному", передает RegioNews.

По его словам, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 7 человек – шестерых детей и одного вожатого. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей в медико-санитарной части детского лагеря.

Кроме того, 8 детей госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №3. Директор учреждения Елена Артемова отказалась комментировать их состояние.

По данным Гончарова, 18 августа в Киевскую лабораторию отправили анализы больных на выявление штамма "Дельта". Результаты будут известны через 3-5 дней.

Как сообщалось, 16 августа зафиксирована вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе: инфицированы 42 детей.

Впоследствии стало известно, что из-за коронавируса в "Молодой гвардии" у троих детей диагностировали осложнения.