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19 серпня 2021, 10:59 1113

На Закарпатті четверо дітей цілу ніч блукали в лісі: їх вдалося знайти

19 серпня 2021, 10:59 1113
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Фото: tvoemisto.tv
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Вночі від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району заблукали 4 дітей. До пошукових робіт було залучено 73 особи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться у повідомленні.

Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті знайшли тіло киянина, який загубився в лютому.

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