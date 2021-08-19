На Закарпатті четверо дітей цілу ніч блукали в лісі: їх вдалося знайти
Вночі від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району заблукали 4 дітей. До пошукових робіт було залучено 73 особи
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - йдеться у повідомленні.
Всього до пошукових робіт залучалося 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.
Нагадаємо, у горах на Закарпатті знайшли тіло киянина, який загубився в лютому.
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