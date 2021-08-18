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18 серпня 2021, 20:55 45

У Херсоні дорожчає вартість проїзду в громадському транспорті

18 серпня 2021, 20:55 45
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Фото з відкритих джерел
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У маршрутках Херсона ціна проїзду становитиме 8 грн, у тролейбусі – 5 грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Український південь".

Таке рішення прийняли на засіданні Херсонського міськвиконкому 18 серпня.

Йдеться про вартість проїзду в маршрутках у 8 грн і 5 грн у тролейбусі.

Своє рішення члени виконкому аргументували тим, що тариф на користування громадським транспортом не переглядався декілька років і з бюджету доводиться компенсувати роботу комунального транспорту, на це 2021 року було витрачено 72 млн грн з міського бюджету.

Чи будуть проводитися громадські слухання з цього питання, поки не повідомляється. Наразі відомо, що нові тарифи стануть дійсними з моменту опублікування рішення виконкому.

Як повідомлялося, 12 серпня облдержадміністрація Київщини повідомила, що почалося зниження вартості проїзду в маршрутках.

Натомість 15 липня у Полтаві підвищили вартість проїзду в громадському транспорті.

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