У Держкосмосі розповііли про перспективи космічного туризму в Україні

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Про це пише RegioNews з посиланням на УНН

За словами очільника Державного космічного агентства Володимира Тафтая це можливо в перспективі 10 років.

"Я думаю, що це реальна перспектива. Але ця перспектива не двох-трьох років. Але в найближчій перспективі до 10 років, я впевнений, що в Україні відповідні проєкти з'являться, і тут дуже важливим є той факт, що ці технології кожного дня удосконалюються. Думаю, що вартість такого туризму буде істотно знижуватися. До 2030 року у нас обов'язково буде власний український проєкт, який запускатиме туристів у космос", – розповів Тафтай.

Він наголосив на важливості приватного бізнесу та інвестицій у цьому питанні.

"Я впевнений, що якщо це буде приватна ініціатива, то їй буде невигідно намагатися відправити когось за півмільйона доларів, якщо в США це можна буде зробити дешевше. І плюс, однією з таких конкурентних наших переваг завжди була дуже низька вартість у частині космічних технологій у порвнянні скажімо, з США. Тому, я впевнений, що ми знайдемо правильні технології, правильні методології, щоб для бажаючих туристів були конкурентоспроможні ціни", – пояснив глава космічного агентства.

20 липня найбагатша людина на Землі повернулась з космічної мандрівки. Космічний корабель New Shepard здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебували мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин "зависання" успішно приземлився на Землю.