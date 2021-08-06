16:48  06 серпня
Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах
16:37  06 серпня
У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
08:11  06 серпня
Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2021, 21:04 6

У Держкосмосі розповііли про перспективи космічного туризму в Україні

06 серпня 2021, 21:04 6
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна займатиметься космічним туризмом. Для цього буде створено окремий проєкт.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН

За словами очільника Державного космічного агентства Володимира Тафтая це можливо в перспективі 10 років.

"Я думаю, що це реальна перспектива. Але ця перспектива не двох-трьох років. Але в найближчій перспективі до 10 років, я впевнений, що в Україні відповідні проєкти з'являться, і тут дуже важливим є той факт, що ці технології кожного дня удосконалюються. Думаю, що вартість такого туризму буде істотно знижуватися. До 2030 року у нас обов'язково буде власний український проєкт, який запускатиме туристів у космос", – розповів Тафтай.

Він наголосив на важливості приватного бізнесу та інвестицій у цьому питанні.

"Я впевнений, що якщо це буде приватна ініціатива, то їй буде невигідно намагатися відправити когось за півмільйона доларів, якщо в США це можна буде зробити дешевше. І плюс, однією з таких конкурентних наших переваг завжди була дуже низька вартість у частині космічних технологій у порвнянні скажімо, з США. Тому, я впевнений, що ми знайдемо правильні технології, правильні методології, щоб для бажаючих туристів були конкурентоспроможні ціни", – пояснив глава космічного агентства.

20 липня найбагатша людина на Землі повернулась з космічної мандрівки. Космічний корабель New Shepard здійснив перший успішний комерційний політ у космос. На борту перебували мільярдер Джеф Безос – власник компанії Blue Origin, якій належить New Shepard, а також наймолодша і найстарша людина, які коли-небудь були в космосі.

Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин "зависання" успішно приземлився на Землю.

космос туризм бізнес ціна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua