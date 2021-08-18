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18 августа 2021, 20:55 161

В Херсоне дорожает стоимость проезда в общественном транспорте

18 августа 2021, 20:55 161
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Фото из открытых источников
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В маршрутках Херсона цена проезда составит 8 грн, в троллейбусе – 5 грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Український південь".

Такое решение приняли на заседании Херсонского горисполкома 18 августа.

Речь идет о стоимости проезда в маршрутках в 8 грн и 5 грн в троллейбусе.

Свое решение члены исполкома аргументировали тем, что тариф на пользование общественным транспортом не пересматривался несколько лет и из бюджета приходится компенсировать работу коммунального транспорта, на это в 2021 году было потрачено 72 млн грн из городского бюджета.

Будут ли проводиться общественные слушания по этому вопросу, пока не сообщается. Сейчас известно, что новые тарифы станут действительными с момента опубликования решения исполкома.

Как сообщалось, 12 августа облгосадминистрация Киевщины сообщила, что началось снижение стоимости проезда в маршрутках.

Зато 15 июля в Полтаве повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

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