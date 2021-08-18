В Херсоне дорожает стоимость проезда в общественном транспорте
В маршрутках Херсона цена проезда составит 8 грн, в троллейбусе – 5 грн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Український південь".
Такое решение приняли на заседании Херсонского горисполкома 18 августа.
Речь идет о стоимости проезда в маршрутках в 8 грн и 5 грн в троллейбусе.
Свое решение члены исполкома аргументировали тем, что тариф на пользование общественным транспортом не пересматривался несколько лет и из бюджета приходится компенсировать работу коммунального транспорта, на это в 2021 году было потрачено 72 млн грн из городского бюджета.
Будут ли проводиться общественные слушания по этому вопросу, пока не сообщается. Сейчас известно, что новые тарифы станут действительными с момента опубликования решения исполкома.
Как сообщалось, 12 августа облгосадминистрация Киевщины сообщила, что началось снижение стоимости проезда в маршрутках.