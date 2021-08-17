Кабмін знизив ціну на електроенергію для населення до кінця квітня 2022 року

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Кабінет міністрів знизив вартість електроенергії для населення до 1,44 грн/кВт-год при обсязі споживання до 250 кіловат з 1 жовтня 2021 року до 30 Квітня 2022 року

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну постанову уряду.

Згідно з постановою, для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год/місяць ціна залишиться на рівні діючого до цього тарифу в 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг споживання.

При наявності двозонного лічильника населення з 23:00 до 7:00 отримує знижку в 50%, в інші години – діє повна ціна, при наявності тризонного лічильника – 1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00, а також 0,4 тарифу в нічний час з 23:00 до 7: 00, в інші години – фіксований тариф.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня прийняв рішення знизити тариф на електроенергію для населення з обсягом споживання до 250 кВт-год до 1,44 грн-кВт-год з 1 жовтня 2021 року.