В уряді очікують здешевлення олії вже до кінця місяця

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У Мінекономіки очікують на значне здешевлення в Україні соняшникової олії "соціальних" сортів до кінця серпня

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

Про це йшлося на нараді з представниками олійного ринку і центральними органами виконавчої влади.

Як зазначається в повідомленні, у липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін ФАО на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.

Мінекономіки усвідомлює, що індекс ФАО потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту, - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, на нараді разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця.

Як повідомлялося, за інформацією Держстату в липні, з початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.