У Полтаві підвищили вартість проїзду в громадському транспорті
Виконком Полтавської міськраді 15 липня на засіданні ухвалив рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті
Як пише RegioNews з посиланням на 0532, тепер вартість проїзду у маршрутці зросте до 8 гривень, а у тролейбусі – до 6.
Рішення вступить у законну силу після відповідного оприлюднення. Опублікувати його мають вже завтра у "Полтавському віснику".
Нагадаємо, минулого тижня у приміських маршрутках Львівщини подорожчав проїзд.
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