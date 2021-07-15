У Полтаві підвищили вартість проїзду в громадському транспорті

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Виконком Полтавської міськраді 15 липня на засіданні ухвалив рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті

Як пише RegioNews з посиланням на 0532, тепер вартість проїзду у маршрутці зросте до 8 гривень, а у тролейбусі – до 6.

Рішення вступить у законну силу після відповідного оприлюднення. Опублікувати його мають вже завтра у "Полтавському віснику".

Нагадаємо, минулого тижня у приміських маршрутках Львівщини подорожчав проїзд.