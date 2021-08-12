08:44  12 серпня
COVID в Україні: за добу госпіталізували 588 осіб
11:29  12 серпня
Кабмін призначив голові МВС Монастирському нового заступника
08:09  12 серпня
Доба в ООС: через обстріли бойовиків загинув мирний житель
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2021, 13:01 138

На київщині почалося зниження вартості проїзду в маршрутках - облдержадміністрація

12 серпня 2021, 13:01 138
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Київщині розпочався процес зниженна вартості проїзду в маршрутках

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київоблдержадміністрації

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна. Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.

Нагадаємо, що 6 серпня Київська облдержадміністрація домовилася з перевізниками про зниження тарифів на проїзд на деяких маршрутах

тарифи маршрутки Київська область проїзд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram