На київщині почалося зниження вартості проїзду в маршрутках - облдержадміністрація

На Київщині розпочався процес зниженна вартості проїзду в маршрутках

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київоблдержадміністрації

"Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках: Вишневе – Київ; Боярка – Київ; Васильків; Криве Озеро – Київ; Ірпінь – Київ; Чабани – Київ; Петрівське – Київ; Крюківщина – Київ АС Київ; Крюківщина – Київ АС Південна. Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.

Нагадаємо, що 6 серпня Київська облдержадміністрація домовилася з перевізниками про зниження тарифів на проїзд на деяких маршрутах