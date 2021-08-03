На Миколаївщині ураган зірвав дах будівлі суду та повалив дерева на авто
У Миколаївської області ураганний вітер зірвав дах будівлі суду й розніс містом архівні документи. Крім того, сильний буревій з дощем, повалив дерева та пошкодив припарковані автомобілі
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Первомайськ-на-Бузі".
Будівля суду, архіви літають", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили в ДСНС у Миколаївській області, рятувальники тричі надавали допомогу в ліквідації наслідків негоди. Вони розпиляли й прибрали гілки дерева, яке впало на автомобіль ВАЗ в Первомайському районі. Така ж ситуація сталася з авто на вул. Вознесенська, де на машину теж впало дерево.
Раніше повідомлялось, що в Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 129 населених пунктів у 6 областях.
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