На Миколаївщині ураган зірвав дах будівлі суду та повалив дерева на авто

Фото: ДСНС

У Миколаївської області ураганний вітер зірвав дах будівлі суду й розніс містом архівні документи. Крім того, сильний буревій з дощем, повалив дерева та пошкодив припарковані автомобілі

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Первомайськ-на-Бузі".

Будівля суду, архіви літають", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДСНС у Миколаївській області, рятувальники тричі надавали допомогу в ліквідації наслідків негоди. Вони розпиляли й прибрали гілки дерева, яке впало на автомобіль ВАЗ в Первомайському районі. Така ж ситуація сталася з авто на вул. Вознесенська, де на машину теж впало дерево.

Раніше повідомлялось, що в Україні через ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 129 населених пунктів у 6 областях.