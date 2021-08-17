В Україні на завтра оголосили штормове попередження
У середу, 18 серпня, в Україні очікуються грози, град та шквали
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook , передає RegioNews.
18 серпня у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с, - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, на курортах України температура знижується, дощить, але море тепле.
Також сьогодні буревій пронісся Львовом: повалено дерева та пошкоджено авто.
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