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17 серпня 2021, 17:39 88

В Україні на завтра оголосили штормове попередження

17 серпня 2021, 17:39 88
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 18 серпня, в Україні очікуються грози, град та шквали

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook , передає RegioNews.

18 серпня у північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на курортах України температура знижується, дощить, але море тепле.

Також сьогодні буревій пронісся Львовом: повалено дерева та пошкоджено авто.

погода Дощі ДСНС штормове попередження

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