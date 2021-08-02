У львівському парку дерево впало на молоду пару: вони загинули на місці
У Стрийському парку Львова буревій спричинив падіння дерева. Молоді хлопець та дівчина, які в цей момент знаходились під деревом загинули від численних травм
Як передає RegioNews, про це повідомляє Львівська міська рада.
Зазначається, що на момент падіння дерева молоді люди сиділи на лавці.
Під час урагану в Стрийському парку впало дерево на двох осіб. Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
Загиблому хлопцю було 20 років, дівчині - 18.
На місці події працюють усі служби та з'ясовують обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті блискавка влучила в базу відпочинку і стала причиною пожежі.
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