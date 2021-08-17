Буковиной прошел разрушительный ураган

Фото Район-Інфо

В Черновицкой области мощный ураган повалил сотни деревьев на автомобильных трассах

Об этом сообщает molbuk.ua со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях, передает RegioNews.

Как сообщают очевидцы в Facebook, после ливня с сильным ветром автотрассы устлались поваленными ветками и частями деревьев.

По словам черновчанина Ярослава Адамчука, такая ситуация возникла сегодня в результате непогоды на участке автодороги "Черновцы–Берегомет".

Ураган задел также часть бывшего Новоселицкого района. Как сообщает издание "Район-Инфо", в результате непогоды пострадали деревья на автодороге к селам Берестье и Малиновка.

Как сообщалось, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение. В среду, 18 августа, в Украине ожидаются грозы, град и шквалы.