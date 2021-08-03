У Києві біля посольства Білорусі триває акція з ушанування пам'яті Віталія Шишова
Біля посольства Республіки Білорусь в Києві розпочалась акція пам’яті про загиблого голову “Білоруського дому” в Україні Віталія Шишова на яку зібралось більше 100 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Сьогодні о 19.00 біля посольства Білорусі в Києві (Коцюбинського, 3) розпочалась акція пам’яті загиблого Віталія Шишова.
На місці чергує поліція та Нацгрвадія. Також є "швидка". Наразі зібралось близько 100 осіб. Більшість тримають в руках білоруські прапори, а також фото загиблого Віталія.
Акція проходить мирно. Жодних сутичок не було. Учасники скандують: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".
Як повідомлялося, глава Нацполіції повідомив, що слідчі перевіряють дві версії загибелі Шишова.
Нагадаємо, учора в Києві зник лідер Білоруського дому в Україні.