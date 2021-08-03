11:59  03 серпня
У Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві
14:19  03 серпня
Чотири голови фракцій мають низькі показники голосування в Раді - КВУ
17:41  03 серпня
Окупанти на Донбасі шість разів зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2021, 20:14 14

У Києві біля посольства Білорусі триває акція з ушанування пам'яті Віталія Шишова

03 серпня 2021, 20:14 14
Читайте также на русском языке
Фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

Біля посольства Республіки Білорусь в Києві розпочалась акція пам’яті про загиблого голову “Білоруського дому” в Україні Віталія Шишова на яку зібралось більше 100 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні о 19.00 біля посольства Білорусі в Києві (Коцюбинського, 3) розпочалась акція пам’яті загиблого Віталія Шишова.

На місці чергує поліція та Нацгрвадія. Також є "швидка". Наразі зібралось близько 100 осіб. Більшість тримають в руках білоруські прапори, а також фото загиблого Віталія.

Акція проходить мирно. Жодних сутичок не було. Учасники скандують: "Герої не вмирають" та "Живе Білорусь".

Як повідомлялося, глава Нацполіції повідомив, що слідчі перевіряють дві версії загибелі Шишова.

Нагадаємо, учора в Києві зник лідер Білоруського дому в Україні.

Сьогодні голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку.

ГО "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Шишовим велося стеження й поліція про це знала.

акція убивство опозиція Білорусь активісти

Зеленський тримає на контролі розслідування вбивства очільника Білоруського дому Шишова - речник
03 серпня 2021, 17:38
У Держприкордонслужбі підтвердили закриття кордону на в’їзд у Білорусь
28 липня 2021, 20:29
Зниклого в Одесі поліцейського знайшли повішеним у парку – ЗМІ
26 липня 2021, 19:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Літнє дніпровське загострення: "московські канікули" Краснова-молодшого і "запуск у космос" Філатова
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua