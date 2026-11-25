На Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході
Аварія сталась в селі Старі Петрівці. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 51-річний водій BMW X5 збив 17-річну дівчину. Неповнолітня переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.
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