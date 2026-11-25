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Після тривалого подорожчання ціни на пальне стали падати. Зокрема, дизпальне та бензин А-95

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 25 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 85,13 гривні за літр (-0,69);

бензин А-95 – 81,57 гривні за літр (-0,69 гривні);

бензин А-92 – 77,94 гривні за літр (-0,30 гривні);

дизпальне – 96,97 гривні за літр (-0,58 гривні);

автогаз – 61,88 гривні за літр (-0,10 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.