За Шишовим велося стеження й поліція про це знала - Білоруський дім в Україні
Громадська організація "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за її головою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у київському парку, стежили, і що поліція про це знала
Як пише RegioNews, про це громадська організація повідомила в Telegram-каналі.
За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації", - йдеться у повідомленні.
У БДУ вважають, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса".
Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.
3 серпня поліція знайшла Шишова повішеним у столичному парку.