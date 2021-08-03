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03 серпня 2021, 11:02 46

За Шишовим велося стеження й поліція про це знала - Білоруський дім в Україні

03 серпня 2021, 11:02 46
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Фото: t.me/beldomua
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Громадська організація "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за її головою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у київському парку, стежили, і що поліція про це знала

Як пише RegioNews, про це громадська організація повідомила в Telegram-каналі.

За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації", - йдеться у повідомленні.

У БДУ вважають, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса".

Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.

3 серпня поліція знайшла Шишова повішеним у столичному парку.

смерть Білорусь поліція правоохоронці Операція

 
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