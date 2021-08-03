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03 серпня 2021, 15:19 164

Слідчі перевіряють дві версії загибелі Шишова - глава Нацполіції

03 серпня 2021, 15:19 164
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Фото з відкритих джерел
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Слідчі перевіряють дві версії смерті громадянина Білорусі Віталія Шишова, якого знайшли повішеним 3 серпня - самогубство або вбивство

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко сказав під час брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Слідчими перевіряються версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент, - сказав Клименко.

За його словами, поліція проводить заходи для з'ясування всіх обставин смерті, зокрема планується проведення слідчих експериментів та низки експертиз.

Як повідомлялося, учора в Києві зник лідер Білоруського дому в Україні.

Сьогодні голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку.

ГО "Білоруський дім в Україні" заявляє, що за Шишовим велося стеження й поліція про це знала.

розслідування убивство поліція самоубивство слідство

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