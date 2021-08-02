Сьогодні в Києві зник лідер Білоруського дому в Україні

Фото Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Сьогодні вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся

Про це повідомляється на Телеграм-каналі Білоруського дому в Україні, передає RegioNews.

З його номера було зроблено декілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Як відомо, "глухар" - це дзвінок, який скидають під час підйому трубки. Організація вже звернулася до Служби безпеки України та Нацполіції.

Наголошують, що більше на зв'язок він не виходив.

Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили. Поліції повідомили. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки, - акцентується в повідомленні.

Шишов зник у Святошинському районі столиці - туди вже направлені патрулі поліції та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 25 липня на Одещині зник поліцейський, який боргує колегам $300 тисяч.