11:52  02 серпня
Карантинні показники чотирьох областей України не відповідають вимогам "зеленої зони"
16:59  02 серпня
На Закарпатті неповнолітній на позашляховику збив жінку
17:55  02 серпня
Окупанти на Донбасі тричі зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 серпня 2021, 20:39 3

Сьогодні в Києві зник лідер Білоруського дому в Україні

02 серпня 2021, 20:39 3
Читайте также на русском языке
Фото Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся

Про це повідомляється на Телеграм-каналі Білоруського дому в Україні, передає RegioNews.

З його номера було зроблено декілька так званих "глухарів", однак зараз зв'язатися з ним неможливо. Як відомо, "глухар" - це дзвінок, який скидають під час підйому трубки. Організація вже звернулася до Служби безпеки України та Нацполіції.

Наголошують, що більше на зв'язок він не виходив.

Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили. Поліції повідомили. На місце виїхав кінолог, ведуться пошуки, - акцентується в повідомленні.

Шишов зник у Святошинському районі столиці - туди вже направлені патрулі поліції та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 25 липня на Одещині зник поліцейський, який боргує колегам $300 тисяч.

зниклі безвісти зникнення Білорусь поліція СБУ

Стало відомо з ким з депутатів пов'язана організація, яку нейтралізувала СБУ
02 серпня 2021, 18:41
СБУ заявила про нейтралізацію осередку проросійської організації, яку контролював нардеп
02 серпня 2021, 17:41
Поліцейські провели масові обшуки в інфекційній лікарні Миколаєва
02 серпня 2021, 16:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram