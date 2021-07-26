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26 липня 2021, 19:29 16

Зниклого в Одесі поліцейського знайшли повішеним у парку – ЗМІ

26 липня 2021, 19:29 16
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Фото з відкритих джерел
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Заступника начальника Патрульної поліції Ізмаїла Івана Мітькіна знайшли повішеним у дендропарку Перемоги в Одесі 26 липня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцевий Telegram-канал 7 канал і Одеське районне управління поліції № 1.

Труп, який висів на дереві, знайшли в одеському парку Перемоги. У поліції кажуть, що все вказує на самогубство, але додають, що остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Чоловіка без видимих ознак насильницької смерті виявили сьогодні повішеним на дереві у парку Перемоги. Попередня кваліфікація події – самогубство.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза, - повідомляють у поліції.

7 канал стверджує, що розглядається і версія вбивства.

Наші джерела в органаз підтвердили, що загиблий – заступник начальника патрульних Ізмаїльського району Іван Митькин, який пропав 24 липня, - додають на 7 каналі.

Як повідомлялося, на Одещині зник поліцейський, який боргує колегам $300 тисяч. Кілька днів тому за загадкових обставин зник і перестав виходити на зв'язок заступник керівника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин.

поліція самоубивство убивство Одеса патрульна поліція

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