Голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку

Фото: БДУ

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня зранку в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції міста Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.