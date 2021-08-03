Голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку
Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня зранку в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання
Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції міста Києва.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.
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