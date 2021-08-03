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03 серпня 2021, 09:08 918

Голову Білоруського дому Шишова знайшли повішеним у столичному парку

03 серпня 2021, 09:08 918
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Фото: БДУ
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Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня зранку в одному з київских парків, неподалік від місця його проживання

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції міста Києва.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне вбивство і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 2 серпня вранці глава Білоруського дому в Україні Віталій Шишов вийшов, ймовірно, на щоденну пробіжку й не повернувся.

Київ смерть Білорусь розслідування поліція парк

 
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