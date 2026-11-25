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На Рівненщині судитимуть чоловіка за насильство над колишньою дружиною. Один із випадків стався на очах у дітей

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

З лютого минулого року 37-річний житель села Глинне систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 31-річної колишньої дружини. Зокрема, він ображав її, принижував, погрожував та навіть бив.

У березні він вдарив колишню дружину горщиком для вазона і кулаком по голові, шарпав за волосся та вдарив спиною об стіну. Це сталось на очах у їхніх дітей: 10-річної доньки та 14-річного сина. Відпустив чоловік жінку лише тоді, коли хлопчик відтягнув його від матері.

Згодом він продовжив насильство, а припинив лише тоді, коли почув, що донька викликає поліцію.

Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, що жителя Малої Виски Кіровоградської області засудили до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство чоловіка. Під час конфлікту обвинувачений побив потерпілого, який після цього не міг самостійно пересуватися, а потім затягнув його у ставок і залишив у воді.