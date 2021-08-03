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03 августа 2021, 20:14 14

В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция по чествованию памяти Виталия Шишова

03 августа 2021, 20:14 14
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Фото: Украинская правда
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У посольства Республики Беларусь в Киеве началась акция памяти о погибшем главе "белорусского дома" в Украине Виталии Шишове на которую собралось более 100 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня в 19.00 возле посольства Беларуси в Киеве (Коцюбинского, 3) началась акция памяти погибшего Виталия Шишова.

На месте дежурит полиция и Нацгрвадія. Также есть "скорая". Сейчас собралось около 100 человек. Большинство держат в руках белорусские флаги, а также фото погибшего Виталия.

Акция проходит мирно. Никаких стычек не было. Участники скандируют: "Герои не умирают" и "Живет Беларусь".

Как сообщалось, глава Нацполиции сообщил, что следователи проверяют две версии гибели Шишова.

Напомним, вчера в Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине.

Сегодня главу белорусского Дома Шишова нашли повешенным в столичном парке.

ГО "Белорусский дом в Украине " заявляет, что за Шишовым велась слежка и полиция об этом знала.

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