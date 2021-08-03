В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция по чествованию памяти Виталия Шишова
У посольства Республики Беларусь в Киеве началась акция памяти о погибшем главе "белорусского дома" в Украине Виталии Шишове на которую собралось более 100 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Сегодня в 19.00 возле посольства Беларуси в Киеве (Коцюбинского, 3) началась акция памяти погибшего Виталия Шишова.
На месте дежурит полиция и Нацгрвадія. Также есть "скорая". Сейчас собралось около 100 человек. Большинство держат в руках белорусские флаги, а также фото погибшего Виталия.
Акция проходит мирно. Никаких стычек не было. Участники скандируют: "Герои не умирают" и "Живет Беларусь".
Как сообщалось, глава Нацполиции сообщил, что следователи проверяют две версии гибели Шишова.
Напомним, вчера в Киеве пропал лидер Белорусского дома в Украине.