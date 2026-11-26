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Відома акторка та ведуча Дар'я Трегубова розповіла, як її квартира двічі постраждала від російських атак. Артистка живе на Лук'янівці в Києві

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На щастя, під час обох випадків ані Дар'ї, ані її доньки не було вдома. За словами акторки, після першого обстрілу вибуховою хвилею вибило лише скло. Уже після другого вибуху погнуло й буквально вирвало з кріплень віконні рами та балконні двері.

Дар'я Трегубова також розповіла, що довелось повністю замінювати всі конструкції на балконі, тому що туди двічі залітали уламки російських дронів.

Артистка зауважила, що вона і її донька виконують всі правила безпеки: під час повітряних тривог вони обов'язково спускаються до підвалів або у підземний паркінг.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та її колишній чоловік показували кадри, як виглядав район з пологовим будинком, де народився їхній син, після російської атаки.