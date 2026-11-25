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У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни відкрили черговий "молодіжний центр". Головною метою є ідеологічний вплив на молодь

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

Новий так званий молодіжний центр росіяни запустили на базі "молодой гвардії єдіной росії". Це провладна партія РФ. Організація перебуває під міжнародними санкціями за системну участь в агресії проти України.

"Окупанти обіцяють "ресурси для ідей", гранти та зустрічі з "експертами". Насправді ж під виглядом самореалізації та спілкування з ровесниками відбувається цілеспрямована окупація умів української молоді на ТОТ", - кажуть в ЦПД.

Нагадаємо, раніше активісти розповіли, що на окупованих територіях окупанти запускають механізм для того, щоб відбирати дітей з родин. Йдеться про тих дітей, які живуть в сім'ях опікунів.