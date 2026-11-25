Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

44-річна місцева жителька намагалась пройти верифікацію на онлайн-платформі, де її родичка розмістила оголошення про продаж нерухомості, вказавши її номер. Потім у Viber жінка отримала повідомлення нібито від технічної підтримки сервісу з проханням перейти за посиланням і підтвердити свої дані. Відкрилася сторінка, схожа на вікно входу до банківського застосунку, де вона ввела логін і пароль.

Проте в результаті в Telegram жінці написали незнайомці, які представились співробітниками банку. Вони переконали жінку, що її гроші під загрозою, та давали їй вказівки щодо переказів між картками. В результаті вони отримали доступ до її рахунку та вкрали понад 100 тисяч гривень.

58-річна місцева жителька теж стала жертвою шахрайства. Їй зателефонувала незнаймомка та заявила, що на неї нібито оформлено кредит. В результаті шахраї виманили в жінки 16 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди злочинної діяльності. Потерпілими стали громадяни Литви, а сума збитків за новими епізодами перевищує 1,3 млн грн.